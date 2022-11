Чемпион UFC Эдвардс одной фразой рассказал о своей цели в промоушене

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Леон Эдвардс рассказал о своей цели. Британец признался, что хочет оставить свой след в истории промоушена и стать величайшим бойцом на все времена.

«Моя цель — стать the G.O.A.T. (Greatest Of All Time, что в переводе с английского означает «величайший на все времена». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Эдвардс в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Эдвардс проводил с Камару Усманом. Поединок проходил на турнире UFC 278, который состоялся в ночь на 21 августа мск. Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Отметим, что для Усмана это было лишь второе поражение в карьере и первое за девять лет.

Махачев показал, как борется с Кормье.