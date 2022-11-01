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Фёдор Емельяненко полетит в США и будет секундантом Вадима Немкова

Фёдор Емельяненко полетит в США и будет секундантом Вадима Немкова
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Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко будет секундантом Вадима Немкова в титульном поединке с американцем Кори Андерсоном. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на одноклубника Немкова Валентина Молдавского.

Бой между Немковым и Андерсоном пройдёт 19 ноября в Чикаго (США) в рамках турнира Bellator 288. Бойцы сразятся за титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе. Первый бой между Немковым и Андерсоном прошёл в апреле на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения головами.

Фёдор Емельяненко провёл свой последний бой 23 октября с американцем Тимоти Джонсоном. Поединок завершился победой российского бойца нокаутом в первом раунде.

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