Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко дал совет своему брату Александру, который недавно проиграл нокаутом в боксёрском поединке Вячеславу Дацику.

«Узнал утром в новостях о финале этого поединка. Посмотрел в записи. Какие могут быть эмоции? Негативные только. Я бы посоветовал Александру навести порядок в душе и изменить свой образ жизни. Тогда можно будет говорить о каких-то боях», — сказал Емельяненко в видео для телеграм-канала «Ушатайка».

Напомним, последний поединок Александр Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние было боксёрским поединком и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой.

Недавно стало известно, что следующий бой Александр Емельяненко проведёт с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Схватка должна состояться 6 ноября.

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