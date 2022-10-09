Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко дал совет своему брату Александру, который недавно проиграл нокаутом в боксёрском поединке Вячеславу Дацику.
«Узнал утром в новостях о финале этого поединка. Посмотрел в записи. Какие могут быть эмоции? Негативные только. Я бы посоветовал Александру навести порядок в душе и изменить свой образ жизни. Тогда можно будет говорить о каких-то боях», — сказал Емельяненко в видео для телеграм-канала «Ушатайка».
Напомним, последний поединок Александр Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние было боксёрским поединком и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой.
Недавно стало известно, что следующий бой Александр Емельяненко проведёт с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Схватка должна состояться 6 ноября.
Александр Емельяненко поздравил Владимира Путина с днём рождения:
- 9 октября 2022
-
16:17
-
15:53
-
15:08
-
14:30
-
13:10
-
12:24
-
11:55
-
11:36
-
10:44
-
10:17
-
10:00
-
09:21
-
09:10
-
08:13
-
04:22
-
03:40
-
00:53
-
00:47
-
00:13
- 8 октября 2022
-
23:55
-
23:08
-
23:05
-
22:13
-
21:58
-
21:32
-
21:03
-
20:49
-
20:07
-
20:04
-
19:07
-
19:00
-
18:06
-
17:47
-
17:29
-
16:33