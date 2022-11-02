Российский боец UFC Сергей Хандожко завершил карьеру и высказался по этому поводу

30-летний российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко рассказал о принятом решении завершить карьеру. Соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях. Хандожко выступал в американском промоушене UFC. Там он провёл три поединка, в двух из которых победил.

«Путь длиною в 12 лет. Были взлёты и падения, важные победы и обидные поражения. Были тяжёлые подготовки, травмы, изнуряющие весогонки по 10-15 килограмм. Я пропускал много праздников и семейных застолий. 5 лет подряд не мог отметить свой день рождения. Но я счастлив каждому дню моей профессиональной карьеры. И благодарен Богу, что он мне дал такую возможность — быть бойцом.



Я исполнил свою мечту детства – попал в лучшую бойцовскую лигу мира. Да, конечно, не получилось стать чемпионом. Где-то не хватило трудолюбия, таланта и дисциплины. Но я всегда шёл вперёд и никогда не сдавался. И если бы мне, ученику 6-го класса из небольшого городка, который дома смотрел диски с записями турниров UFC, кто-то сказал, что я сам буду там драться, я бы подумал, что он сошёл с ума.



Пришла пора перелистнуть эту страницу жизни. Я надеюсь, что своими боями мне удалось кому-то принести положительные эмоции, а если я ещё кого-то смог вдохновить на занятия спортом, то вообще буду счастлив. Я всегда буду скучать по боям и буду хотеть снова вернуться в октагон. Но я решил направить свои силы на созидание, развитие спорта и воспитание юных чемпионов. Буду делиться с молодёжью своим опытом, чтобы они не повторяли моих ошибок и знали, что в этой жизни всё возможно. Абсолютно — если трудиться, не опускать руки и верить в себя.



Спасибо всем моим тренерам, наставникам, спарринг-партнёрам и друзьям по команде. Вы каждый день делали меня лучше. Благодаря спорту я познакомился со многими замечательными людьми, дружбу с которыми пронесу по жизни», — написал Хандожко.