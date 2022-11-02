Чемпион UFC Махачев отреагировал на решение Хандожко завершить карьеру

Известный российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на решение соотечественника, 30-летнего бойца Сергея Хандожко завершить карьеру. Об этом Сергей ранее сообщил в своих социальных сетях.



«Самое интересное только начинается», — написал Махачев в комментариях к соответствующему посту Хандожко.



Хандожко выступал в промоушене Даны Уайта c 2019 года. За это время он провёл в лиге три поединка, в двух из которых побеждал.



Напомним, Махачев завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу прошло 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, успешно применив удушающий приём во втором раунде.

Махачев показал, как борется с Кормье: