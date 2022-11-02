Чемпион UFC Махачев отреагировал на решение Хандожко завершить карьеру

Известный российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на решение соотечественника, 30-летнего бойца Сергея Хандожко завершить карьеру. Об этом Сергей ранее сообщил в своих социальных сетях.
«Самое интересное только начинается», — написал Махачев в комментариях к соответствующему посту Хандожко.
Хандожко выступал в промоушене Даны Уайта c 2019 года. За это время он провёл в лиге три поединка, в двух из которых побеждал.
Напомним, Махачев завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу прошло 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, успешно применив удушающий приём во втором раунде.
Махачев показал, как борется с Кормье:
- 2 ноября 2022
-
13:24
-
12:46
-
12:45
-
12:21
-
12:13
-
12:00
-
11:44
-
11:24
-
10:57
-
10:32
-
10:06
-
09:41
-
09:26
-
09:16
-
08:39
-
00:11
- 1 ноября 2022
-
22:44
-
22:43
-
22:28
-
21:59
-
21:46
-
21:34
-
21:06
-
20:31
-
19:51
-
19:00
-
18:41
-
18:26
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
16:40
-
15:23
-
14:58
-
14:36