Бивол поделился ожиданиями от предстоящего боя с Рамиресом, дав оценку мексиканцу

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с непобеждённым мексиканским боксёром Хильберто Рамиресомом. Бой состоится 5 ноября.
«Рамирес сказал много громких слов перед боем. Для меня это не имеет никакого значения. Я не хочу залезать к нему в голову. Я хочу быть в своей голове и думать только о своём менталитете и о своей подготовке.
В моей карьере он один из лучших соперников. Потому что у меня не было слишком много противников, у которых было ноль поражений. Сейчас у меня соперник с 44 боями и нулём поражений. Он один из лучших. Он был чемпионом. Теперь он полутяжеловес, он один из лучших. Это заставляет меня ещё больше сосредоточиться на этом поединке», — приводит слова Бивола The Sportsman.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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