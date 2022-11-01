Опаснее, чем Канело! Непобеждённый мексиканец обрушит на Бивола чудовищную мощь

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится боксёрский поединок, в котором сойдутся Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес. Для россиянина эта защита титула мира по версии WBA Super уже четвёртая. И есть опасность, что пояс всё-таки придётся отдать. Непобеждённый мексиканец идёт с сумасшедшей статистикой – 44-0. Бивола ждёт самый опасный соперник за всю карьеру!

Рамирес – настоящий зверь, постоянно голодный до боёв. Сложно поверить в то, что все 44 поединка он провёл уже к 31 году. Любопытно, что Биволу столько же лет, но на профессиональном ринге он появлялся в два раза реже. Хильберто и свою карьеру начал раньше, в 2009 году. И с тех пор он колотил всех подряд. При этом мексиканец спокойно переходил из одного веса в другой, искал для себя новые вызовы.

Хильберто Рамирес Фото: Tom Hogan/Getty Images

Рамирес прерывал затяжные победные серии многим соперникам. Но самое важное обстоятельство заключается в следующем. После перехода в полутяжёлый вес мексиканец провёл пять поединков. И каждый бой неизменно завершался досрочно. Американец Томми Карпенси продержался четыре раунда, после чего был вынужден отказаться от продолжения боя. Альфонсо Лопес не дотерпел совсем немного, упал в 10-м. Следом был кубинец Салливан Баррера и нокаут в четвёртом раунде. Его соотечественник Юниески Гонсалес продержался дольше – до 10-го. А в последнем бою Хильберто в четвёртом раунде уничтожил немца Доминика Бёзеля.

Послужной список Рамиреса – огонь! Он действующий чемпион Северной Америки по версии NABF, удерживает пояс с 2020 года. Кроме того, Хильберто – бывший чемпион мира по версии WBO (2016–2019), чемпион Северной Америки по версии NABF (2014–2016) во втором среднем весе. Мексиканец с удовольствием попытается оставить без пояса Бивола.

Российский боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов посоветовал Биволу отнестись к сопернику с опаской. Хотя Моряк и отметил, что предпочтение в этом бою всё равно отдаёт соотечественнику: «Мне тоже кажется, что Рамирес опаснее, чем Канело. Потому что он в два раза больше. Но я отдаю предпочтение Диме. Дима встречался с более серьёзными бойцами, чем тот же Рамирес, а сам Хильберто — нет. У него огромный рекорд. Но у него не было соперников калибра Димы. Бивол вообще чёрная лошадка для всех американцев».

Бивол совершенно точно отсматривал все последние поединки соперника. Он прекрасно понимает, насколько опасен Рамирес. Но за российского бойца всё равно тревожно. Хильберто настолько сильно колотил соперников, что сейчас риск пропустить что-то фатальное будет невероятно велик. Один точный удар мексиканца может разрушить всю безупречную карьеру Дмитрия.