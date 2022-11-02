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Рамирес: Бивол избегал меня последние несколько лет

Рамирес: Бивол избегал меня последние несколько лет
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся на этих выходных бросить вызов обладателю титула WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) Дмитрию Биволу, считает, что россиянин до последнего откладывал организацию их поединка.

«Я по-настоящему мотивирован, ведь так долго ждал этого боя за титул чемпиона мира. Не могу дождаться, когда окажусь в Абу-Даби 5 ноября.

Бивол избегал меня последние несколько лет, но теперь ему некуда деваться, время пришло. Это захватывающий поединок как для меня, так и для фанатов, уже давно требующих этот бой. Два лучших бойца в полутяжёлом весе сойдутся лицом к лицу», – приводит слова Рамиреса издание Boxing News 24/7.

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