Рамирес: Бивол избегал меня последние несколько лет

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся на этих выходных бросить вызов обладателю титула WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) Дмитрию Биволу, считает, что россиянин до последнего откладывал организацию их поединка.

«Я по-настоящему мотивирован, ведь так долго ждал этого боя за титул чемпиона мира. Не могу дождаться, когда окажусь в Абу-Даби 5 ноября.

Бивол избегал меня последние несколько лет, но теперь ему некуда деваться, время пришло. Это захватывающий поединок как для меня, так и для фанатов, уже давно требующих этот бой. Два лучших бойца в полутяжёлом весе сойдутся лицом к лицу», – приводит слова Рамиреса издание Boxing News 24/7.