Рамирес: Бивол избегал меня последние несколько лет
Поделиться
Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся на этих выходных бросить вызов обладателю титула WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) Дмитрию Биволу, считает, что россиянин до последнего откладывал организацию их поединка.
«Я по-настоящему мотивирован, ведь так долго ждал этого боя за титул чемпиона мира. Не могу дождаться, когда окажусь в Абу-Даби 5 ноября.
Бивол избегал меня последние несколько лет, но теперь ему некуда деваться, время пришло. Это захватывающий поединок как для меня, так и для фанатов, уже давно требующих этот бой. Два лучших бойца в полутяжёлом весе сойдутся лицом к лицу», – приводит слова Рамиреса издание Boxing News 24/7.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
17:57
-
17:24
-
16:27
-
15:49
-
14:53
-
14:49
-
14:34
-
14:29
-
14:20
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
13:24
-
12:46
-
12:45
-
12:21
-
12:13
-
12:00
-
11:44
-
11:24
-
10:57
-
10:32
-
10:06
-
09:41
-
09:26
-
09:16
-
08:39
-
00:11
- 1 ноября 2022
-
22:44
-
22:43
-
22:28
-
21:59
-
21:46
-
21:34
-
21:06
Партнерский контент