«Это будет сложно». Бивол — о возможности нанести Рамиресу первое поражение
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) признался, что настраивается на тяжёлый поединок против мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO), который состоится на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ).
«Да, это будет сложно. Это будет очень сложно. Рамирес – сложный соперник на 101%. Но я люблю вызовы. Это хорошо и для меня, и моего оппонента со статистикой 44-0», – сказал боец после открытой тренировки.
На вопрос же, готов ли он нанести Рамиресу дебютное поражение в карьере, Бивол ответил:
«Я надеюсь, надеюсь. Я верю! Я тренировался для этого».
Напомним, на территории России в прямом эфире чемпионский бой Бивол – Рамирес покажет Первый канал, начало трансляции – в 23:50 мск.
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