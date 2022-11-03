«У Ислама лучшие видеоредакторы в истории». Кормье отреагировал на видео с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о видео, которое выложил Ислам Махачев в своих социальных сетях.



В ролике показан отрывок схватки между Махачевым и Кормье, где российский боец превосходит своего соперника.



«Не стоит покупаться на этот ролик. Во-первых, у Махачева лучшие видеоредакторы в истории. Да, в том эпизоде он набрал очки. Но, если смотреть видео полностью, там был парень Ромеро Коттон в роли независимого судьи, который подсчитывал очки. В конце схватки я был тем, чью руку подняли», — написал Кормье на своей странице в социальной сети.



Даниэль Кормье завершил профессиональную карьеру в августе 2020 года после поражения единогласным решением судей от Стипе Миочича.



Ислам Махачев в своём последнем поединке выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.