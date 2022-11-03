Бивол: в эту субботу меня ждёт самый тяжёлый бой в карьере

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) высказался по поводу предстоящего поединка с Хильберто Рамиресом. Бой состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Когда люди говорят мне, что я достиг всего, это выглядит так, словно они пытаются потушить мой огонь. Потому что я до сих пор думаю о своей мечте, чтобы реализовать весь свой потенциал. Я всегда голоден и зол до побед и сфокусирован на собственных тренировках и оппонентах. Я считаю, что в эту субботу меня ждёт самый тяжёлый бой в карьере. Это заставляет меня быть более сосредоточенным на бое», – сказал Бивол на пресс-конференции.

Напомним, на территории России в прямом эфире чемпионский бой Бивол – Рамирес покажет Первый канал, начало трансляции – в 23:50 мск.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром: