Пётр Ян сходил с сыном в баню. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств, 29-летний россиянин Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, поделившись с подписчиками своей фотографией. Пётр показал, как с сыном ходил в баню.
«Банька. Спасибо всем», — подписал фото Ян.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, Пётр в последнем поединке встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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