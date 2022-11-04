Шавкатджон Рахимов и Зелфа Барретт показали одинаковый вес

Претенденты на пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии IBF Шавкатджон Рахимов из Таджикистана и британец Зелфа Барретт показали на процедуре взвешивания одинаковый вес, равный 58,9 кг.

Спортсмены завтра, 5 ноября выступят в основном карде боксёрского турнира, который возглавят российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес. Стоит отметить, что Рахимов представляет промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions.

Шавкатджон Рахимов является непобеждённым боксёром-профессионалом. На его счету 17 поединков, в 16 из которых он одержал победу. Ещё один бой завершился вничью. Свой последний поединок Рахимов провёл в декабре 2021 года против Сардора Музаффарова и одержал победу раздельным решением судей.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром: