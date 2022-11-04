Шавкатджон Рахимов и Зелфа Барретт показали одинаковый вес

Претенденты на пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии IBF Шавкатджон Рахимов из Таджикистана и британец Зелфа Барретт показали на процедуре взвешивания одинаковый вес, равный 58,9 кг.
Спортсмены завтра, 5 ноября выступят в основном карде боксёрского турнира, который возглавят российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес. Стоит отметить, что Рахимов представляет промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions.
Шавкатджон Рахимов является непобеждённым боксёром-профессионалом. На его счету 17 поединков, в 16 из которых он одержал победу. Ещё один бой завершился вничью. Свой последний поединок Рахимов провёл в декабре 2021 года против Сардора Музаффарова и одержал победу раздельным решением судей.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром:
- 4 ноября 2022
-
16:00
-
15:56
-
15:54
-
15:26
-
14:41
-
13:57
-
13:42
-
13:30
-
12:40
-
12:35
-
12:25
-
12:09
-
12:02
-
11:52
-
11:29
-
11:21
-
11:17
-
10:54
-
10:21
-
10:04
-
09:20
-
09:13
-
08:52
-
08:41
-
07:20
-
01:00
-
00:02
- 3 ноября 2022
-
23:46
-
23:21
-
22:38
-
22:14
-
21:24
-
21:14
-
21:01
-
20:30