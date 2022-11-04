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«Отомсти ему за Канело!» Фанаты Рамиреса во время взвешивания освистали Бивола

«Отомсти ему за Канело!» Фанаты Рамиреса во время взвешивания освистали Бивола
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В настоящий момент проходит взвешивание участников боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. В главном поединке спортивного шоу сразятся непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) и представитель Мексики, также не потерпевший ни одного поражения Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO).

Во время официальной церемонии фанаты мексиканца освистали россиянина. Из толпы также можно было услышать крики в адрес Рамиреса: «Отомсти ему за Канело!»

Напомним, поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). На территории Российской Федерации в прямом эфире чемпионский бой покажет Первый канал. Начало трансляции – в 23:50 мск. В последнем бою Бивол победил Сауля Альвареса, известного также как Канело.

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