«Отомсти ему за Канело!» Фанаты Рамиреса во время взвешивания освистали Бивола

В настоящий момент проходит взвешивание участников боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. В главном поединке спортивного шоу сразятся непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) и представитель Мексики, также не потерпевший ни одного поражения Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO).

Во время официальной церемонии фанаты мексиканца освистали россиянина. Из толпы также можно было услышать крики в адрес Рамиреса: «Отомсти ему за Канело!»



Напомним, поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). На территории Российской Федерации в прямом эфире чемпионский бой покажет Первый канал. Начало трансляции – в 23:50 мск. В последнем бою Бивол победил Сауля Альвареса, известного также как Канело.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?