Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес показали одинаковый вес

В настоящий момент в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходит официальная церемония взвешивания участников боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. В главном событии спортивного мероприятия выступят непобеждённый боксёр из России Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) и мексиканец, также не терпевший поражения за время карьеры Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO). Оба показали на весах одинаковый вес — 79,2 кг и, таким образом, уложились в лимит их весовой категории (79,4 кг).

Поединок Бивола и Рамиреса состоится уже завтра, 5 ноября. В последнем бою Бивол одолел другого мексиканца – именитого Сауля Альвареса. Рамирес в начале 2019 года сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, во всех победив досрочно.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: