Кто бил «мешков», а кто — топов? Как Бивол, Кличко и компания отстаивали титулы

5 ноября Дмитрий Бивол сразится с ещё одним мексиканцем, Хильберто Рамиресом. Для Бивола это четвёртая защита пояса WBA Super и 10-я по линии WBA. Но если брать в расчёт ещё время, когда россиянин был временным чемпионом по этой версии, то у него накопится 11 защит. Бивол является одним из самых доминирующих чемпионов мира в современной истории полутяжёлого веса.

Он обошёл Сергея Ковалёва, у которого восемь защит подряд, и сравнялся с Адонисом Стивенсоном (9). К слову, у Артура Бетербиева на данный момент шесть защит пояса IBF. И если Дмитрий продолжит зачищать поляну, то он определённо войдёт в историю бокса. В его послужном списке есть Канело Альварес, Джо Смит-младший, Салливан Баррера. Однако Биволу есть ещё куда стремиться, чтобы встать в один ряд с легендами спорта. Давайте вспомним имена чемпионов и их достижения.

Владимир Кличко (19 защит)

Владимир Кличко Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Самый доминирующий чемпион мира в тяжёлом весе со времён Джо Луиса. Когда-то эксперты гадали, побьёт ли украинец невероятный рекорд Луиса или нет. Это напоминает спор про то, догонит ли Александр Овечкин Уэйна Гретцки в гонке снайперов. Несмотря на то что Кличко не удалось добраться до Джо, он всё равно выдал впечатляющий стрик из 19 побед подряд.

Но у него была проходная оппозиция, состоявшая из бойцов, которые были на голову ниже украинца, наподобие Эдди Чемберса, Леймона Брюстера, Самуэля Питера. И многие из них не выдерживали и досрочно капитулировали перед его джебами. Всё началось в 2006 году, когда Владимир снова разобрал Криса Бёрда и стал чемпионом мира по версии IBF.

Попутно Владимир отобрал пояс WBO у россиянина Султана Ибрагимова и титул WBA у Дэвида Хэя, который безуспешно залезал в голову к Кличко. А Александр Поветкин перегорел в родных стенах, отчего разгромно проиграл. Только в 2015 году закончилось девятилетнее правление Кличко-младшего, которое оборвал Цыганский король Тайсон Фьюри.

Джо Кальзаге (21 защита)

Непобедимый Джо Кальзаге провёл почти всю свою карьеру во втором среднем весе, где сотворил историю. Около половины от общего количества боёв были чемпионскими, а именно 22 из 46. Его эра началась в 1997 году, когда Джо разобрал Криса Юбэнка-старшего и завоевал пояс WBO. Почти все свои защиты Кальзаге проводил в Уэльсе и иногда в Англии. И никто из претендентов не смог ничего противопоставить Гордости Уэльса.

Только в 2006 году он решился на объединительный бой против чемпиона по версии IBF Джеффа Лэйси, который был разгромлен в одну калитку. Вместе с тем поясом Джо заполучил титул лучшего бойца дивизиона по версии журнала The Ring. А в ноябре 2007 года Кальзаге одолел датчанина Миккеля Кесслера и отобрал у него титулы WBA и WBC. Это была последняя 21-я защита для валлийца, после которой он поднялся в полутяжёлый вес, чтобы одолеть Бернарда Хопкинса и Роя Джонса.

Свен Оттке (21 защита)

Свен Оттке Фото: Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images

Легенда немецкого бокса непобедимый Свен Оттке смог вписать своё имя в мировую историю бокса. Не без помощи местного судейства Оттке выдал феноменальный стрик из 21 победы подряд. За исключением одного боя в Вене Свен провёл все остальные схватки в Германии, включая чемпионские. В 1998 году он стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии IBF, одолев Чарльза Брюэра.

И за шесть лет он набил эту безумную серию. Примечательно, что всего лишь шесть из 34 боёв закончились досрочно. Остальные прошли полную дистанцию. Так Оттке смог дотянуть до 34-0, пройдя при местном судействе таких опасных оппонентов, как Байрон Митчелл, Мадс Ларсен, Энтони Мандайн, Томас Тейт и другие. Причём в бою с первым Свен отобрал пояс WBA. В то же время во втором среднем весе балом правил Джо Кальзаге. Но Оттке не захотел выбираться за пределы зоны комфорта и лишаться «нолика» в графе «поражения». Потому его наследие по-прежнему противоречиво.

Дариуш Михальчевский (23 защиты)

Дариуш Михальчевский Фото: Marcus Brandt/Getty Images

Ориентир для Дмитрия Бивола Дариуш Михальчевский провёл 23 успешные защиты в полутяжёлом весе. Как и Свен Оттке, Михальчевский выступал преимущественно в Германии. Однако он в основном заканчивал свои бои досрочно. В 1994 году он стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе. И уже в следующем бою Дариуш завоёвывает этот же пояс в первом тяжёлом дивизионе.

Однако поляк делает выбор в пользу полутяжёлого веса и доминирует там на протяжении девяти лет. В 1997 году он отбирает пояса WBA и IBF у Вирджила Хилла. Но он сразу же после этого боя освобождает завоёванные титулы и продолжает защищать их до 2003 года. Так Михальчевский вплотную подобрался к рекорду Рокки Марчиано (49-0), но остановился в одном шаге от него, уступив в 49-м бою раздельным решением Хулио Сесару Гонсалесу. Следом он потерпел второе поражение от Фабриса Тьоззо, после чего поляк принял решение закончить карьеру.

Джо Луис (25 защит)

Самый доминирующий чемпион мира в истории бокса — Джо Луис. На его счету 25 защит пояса. Этому рекорду свыше 70 лет, и его до сих пор никто не побил. А набивал Луис этот стрик на протяжении 11 лет. Его не смог остановить ни Макс Шмеллинг, ни Артуро Годой, ни Джерси Джо Уолкотт, ни Билли Конн. Эпоху Луиса в тяжёлом весе, начавшуюся в 1937 году с победы над Джеймсом Брэддоком, прервал Эззард Чарльз в 1950 году.

С тех пор он больше не дрался за пояс. И после поражения от Рокки Марчиано Джо закончил свою карьеру. Примечательно, что за один год, прошедший между проигрышами от Чарльза и Марчиано, Луис боксировал восемь раз.