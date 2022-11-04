«Конечно, я избегал его». Бивол ответил на обвинения Рамиреса

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил на обвинения Хильберто Рамиреса в том, что он избегал поединка с ним.
«Он слишком любит говорить. Конечно. Конечно, я избегал его. Он говорит об этом уже много раз, но это всё неправда. И я знаю, и он знает, что это неправда. Все в моей команде и его команде тоже в курсе. Но он всё равно говорит это», — приводит слова Бивола BoxingScene.
Поединок между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится 5 ноября в рамках боксёрского вечера, который организовала компания Matchroom Boxing.
Бивол свой последний бой провёл с мексиканцем Саулем Альваресом и одержал победу. На счету российского боксёра 20 поединков и ни одного поражения. Хильберто Рамирес провёл 44 боя и также не потерпел ещё ни одного поражения.
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