Менеджер Усика поделился ожиданиями от боя Бивол — Рамирес
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Менеджер Александра Усика и Василия Ломаченко Эгис Климас ответил на вопрос про шансы Дмитрия Бивола на победу в бою с Хильберто Рамиресом.
«Думаю, у Дмитрия не должно быть каких-то проблем с Рамиресом. Но ты никогда не знаешь наверняка, потому что это бокс. Я видел несколько последних боёв в исполнении Рамиреса. Он — хороший боец. Нас ждёт отличный бой», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
Напомним, поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Он пройдёт в рамках боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. В своём последнем поединке Бивол одолел мексиканца Сауля Альвареса.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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