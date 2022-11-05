Менеджер Усика поделился ожиданиями от боя Бивол — Рамирес

Менеджер Александра Усика и Василия Ломаченко Эгис Климас ответил на вопрос про шансы Дмитрия Бивола на победу в бою с Хильберто Рамиресом.

«Думаю, у Дмитрия не должно быть каких-то проблем с Рамиресом. Но ты никогда не знаешь наверняка, потому что это бокс. Я видел несколько последних боёв в исполнении Рамиреса. Он — хороший боец. Нас ждёт отличный бой», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Он пройдёт в рамках боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. В своём последнем поединке Бивол одолел мексиканца Сауля Альвареса.

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