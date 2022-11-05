Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Усика поделился ожиданиями от боя Бивол — Рамирес

Менеджер Усика поделился ожиданиями от боя Бивол — Рамирес
Комментарии

Менеджер Александра Усика и Василия Ломаченко Эгис Климас ответил на вопрос про шансы Дмитрия Бивола на победу в бою с Хильберто Рамиресом.

«Думаю, у Дмитрия не должно быть каких-то проблем с Рамиресом. Но ты никогда не знаешь наверняка, потому что это бокс. Я видел несколько последних боёв в исполнении Рамиреса. Он — хороший боец. Нас ждёт отличный бой», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Он пройдёт в рамках боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing. В своём последнем поединке Бивол одолел мексиканца Сауля Альвареса.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе

У Бивола большие проблемы. Пять причин, почему Рамирес победит русского чемпиона У Бивола большие проблемы. Пять причин, почему Рамирес победит русского чемпиона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022