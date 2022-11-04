У Бивола большие проблемы. Пять причин, почему Рамирес победит русского чемпиона

5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт боксёрский поединок, в котором Дмитрий Бивол будет в четвёртый раз защищать титул чемпиона мира по версии WBA Super. Его соперник – дерзкий мексиканец Хильберто Рамирес с феноменальной статистикой 44-0. Боёв такой степени опасности в карьере российской суперзвезды ещё не было. Даже в противостоянии с Саулем Альваресом оставить пояс было легче. Есть пять факторов, способных помочь Зурдо победить в самом важном бою за всю карьеру.

Рамирес — сильный нокаутёр

Хильберто – непобеждённый боксёр, на счету которого огромное количество нокаутов. Мощнейший и очень опасный удар с левой опрокидывал на канвас многих соперников. А главное, мексиканец поймал серию из пяти досрочных побед подряд. И трижды поединки длились не более четырёх раундов – ужасающий показатель. Рамирес не отличается скоростью рук, но в свои удары вкладывает невероятную мощь. Поэтому Биволу совершенно точно стоит опасаться левой руки соперника.

Хильберто Рамирес Фото: Tom Hogan/Golden Boy Promotions via Getty Images

Опыт и количество поединков

Соперники находятся в одинаковом возрасте – им по 31 году. Но количество проведённых за карьеру боёв отличается очень сильно. Хильберто провёл 44 поединка, Дмитрий – 20. С одной стороны, уровень соперников Рамиреса был не самым высоким, поэтому и на восстановление не приходилось тратить много времени. С другой — теперь в послужном списке мексиканца 44 оппонента с разным стилем, манерой ведения боя. Поэтому и поставить такого закалённого сражениями боксёра в тупик будет крайне сложно.

Преимущество в антропометрии

Бивол является настоящим богатырём, но даже на его фоне Хильберто выглядит устрашающе. Мексиканец на шесть сантиметров выше россиянина (189 см против 183 см). Намного шире и его размах рук (191 см против 183 см). На это достоинство Рамиреса в беседе с «Чемпионатом» указал бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд.

«Визуально он выглядит так, будто находится в высшей весовой категории. Хотя Дима и сам не маленький. Но Рамирес и выше него, и руки длиннее. Мексиканец обладает очень сильным, тяжёлым ударом».

Статус андердога

Рамирес в этом поединке выглядит «тёмной лошадкой». Поэтому в ментальном плане ему намного проще. Мексиканец активно пытается спровоцировать соперника, вывести на эмоции. Дмитрий считается фаворитом, поэтому пока осторожничает. Он прекрасно понимает, что все вопросы предстоит решать на ринге, а лишние разговоры могут только навредить.

Руководство WBA и судейство

Дмитрию будет крайне непросто удержать свой пояс в Абу-Даби. А всё потому, что противостоять ему будет именно мексиканец. Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Чемпионату» о «латинском факторе», который может стать определяющим в противостоянии Бивола и Рамиреса.

Владимир Хрюнов российский промоутер «Естественно, я не могу дать объективный прогноз на предстоящий бой. Я болею за Дмитрия Бивола и хочу, чтобы он победил. Но думаю, что россиянину будет даже труднее, чем с Канело, потому что на стороне Хильберто Рамиреса так называемый «латинский фактор». Бой за титул WBA, президент которой – Хильберто Мендоса.



Этот фактор сказывается очень серьёзно. Например, рефери этого поединка, по моей информации, Луис Пабон. Он привлекается на поединки, которые имеют большое значение и потом вызывают очень много споров. Например, он был рефери поединка Кличко – Поветкин. Он является особым порученцем президента Мендосы. Это всё нужно учесть».

Рамирес – однозначно самый опасный соперник в карьере Бивола, рядом с ним не стоит даже Канело. И для успешной защиты титула придётся отдать всё! Иначе дерзкий мексиканец может осуществить свою мечту – завоевать заветный пояс.