«Сдуру махнёт — и уронит». Бивол оценил шансы Джейка Пола в возможном поединке с Канело

Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол оценил шансы видеоблогера Джейка Пола в возможном бою с Саулем Канело Альваресом.
Ранее Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой вызвал на поединок Нейта Диаза и Канело. Блогер к тому же сравнил себя с Дмитрием Биволом.
«Меня не удивляют сравнения Пола со мной, он же шоумен. Джейк — не просто боксёр, а человек, который делает шоу. Он может говорить всё, что захочет, чтобы заманить Альвареса на ринг. В принципе, это ведь бокс, кто знает. Может быть, Канело будет забивать его в углу, а Пол сдуру махнёт и уронит его. Всякое возможно. Анализировать можно сколько угодно. Пока люди не выйдут на ринг, никто не знает, чем всё закончится», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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