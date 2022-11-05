«Сдуру махнёт — и уронит». Бивол оценил шансы Джейка Пола в возможном поединке с Канело

Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол оценил шансы видеоблогера Джейка Пола в возможном бою с Саулем Канело Альваресом.



Ранее Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой вызвал на поединок Нейта Диаза и Канело. Блогер к тому же сравнил себя с Дмитрием Биволом.



«Меня не удивляют сравнения Пола со мной, он же шоумен. Джейк — не просто боксёр, а человек, который делает шоу. Он может говорить всё, что захочет, чтобы заманить Альвареса на ринг. В принципе, это ведь бокс, кто знает. Может быть, Канело будет забивать его в углу, а Пол сдуру махнёт и уронит его. Всякое возможно. Анализировать можно сколько угодно. Пока люди не выйдут на ринг, никто не знает, чем всё закончится», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Новость по теме Бивол рассказал, почему обходится без трэш-тока перед боями