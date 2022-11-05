Хабиб Нурмагомедов рассказал о сложностях весогонки бойцов ММА

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о весогонке бойцов смешанных единоборств.



«Нужно научиться правильно гонять вес. Ведь этим занимаются все бойцы UFC, сбрасывают минимум по 10 килограммов. При этом ещё и нельзя много набирать. Например, Ислам выступает в лёгком весе — 70 килограммов, а сейчас он весит уже 82 килограмма. Придётся скидывать 12, а это уже непросто.



Это делает абсолютно каждый боец MMA. К примеру, Чарльз Оливейра тоже очень высокий и тяжёлый. Он большой, и ему нужно гонять. Нельзя просто тренироваться, а потом пойти и согнать лишний вес. Нужно быть предельно сосредоточенным на протяжении всей весогонки», — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.