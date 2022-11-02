«Хабиб + тирамису = проваленный вес». Как дагестанец связан с итальянским десертом?

Главный шутник всея ММА Чейл Соннен никак не уймётся. Ветерану откровенно скучно на пенсии, и он пишет в социальные сети всё, что придёт в голову. Недавно Чейл опубликовал «советы для тех, кто разбирается в математике». Естественно, в качестве примера Соннен выбрал заметные истории в мире смешанных единоборств. Получилось забавно, но одновременно и чуть оскорбительно. Особенно по отношению к Хабибу Нурмагомедову, которого американец давно и крепко недолюбливает.

«Если вы понимаете математику, то математика на языке ММА всегда работает. Вот примеры:

Конор + Хабиб = только бизнес;

Генри Сехудо + Хасбулла = пятифутовый мужчина;

Даниэль Кормье + полотенце = правильный вес;

Хабиб + тирамису = проваленный вес;

Тони Фергюсон + музыка = человек в стиле буги;

Арнольд Аллен – Гэтжи ÷ Нико Прайс = 1 мозг».

А при чём тут Хабиб и тирамису? Некоторые юные поклонники ММА могут и не знать, как связаны дагестанец и знаменитый итальянский десерт. Вся история началась из-за Тони Фергюсона, а если точнее, после очередной отмены боя Нурмагомедова и Эль Кукуя. В 2017 году Орла госпитализировали во время экстремальной весогонки: бойцу стало настолько плохо, что о проведении поединка с Фергюсоном нельзя было и думать. Тони тогда настолько разозлился, что сразу же начал медиаатаку на россиянина. Который, как назло, «засветился» рядом с тирамису во время съёмок одного из промовидео UFC.

«То, как поступила команда Хабиба, было просто неуважительно и непрофессионально, особенно после всего того, что было сказано перед этим. Я чувствовал себя дерьмово, правая сторона моего тела болела, моя спина болела, но вы ничего не слышали от меня по этому поводу. Утром мне нужно было согнать ещё два фунта. Я согнал его и сделал вес, выполнив свою часть дела.

Когда я проснулся, то увидел свою жену и одного из моих менеджеров, которые попросили меня сесть. Они сказали, что Хабиб отправлен в госпиталь. Я подумал, что всё ещё в порядке и бой может состояться. Но потом я услышал, что бой отменён. Я был в шоке. Я хотел бы сразиться с Хабибом, но нет никакой гарантии, что он сможет сделать вес. Также я узнал, что пару недель назад на съёмках Embedded он ел тирамису. Он это на самом деле? Это просто неуважение. Это непрофессионально», — заявил Фергюсон.

Хабиб плюс тирамису = проваленный вес Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Хабиб поспешил сразу оправдаться, но прозвучало это не слишком убедительно: «Я не понимаю, почему люди говорят об этом. Я не ем тирамису. Мы с компанией пошли в ресторан, но я был единственным, кто сгонял вес. Другим не нужно было заниматься сгонкой веса, и они ели, что хотели. Но я ничего из этого не ел. Я ел лишь свою еду. Кто-то заказал торт и ел его, но я не ел ничего. Я не ел этот торт. Я ничего такого не сделал и не понимаю, почему люди говорят об этом».

Общественность тогда встала на сторону Фергюсона: Эль Кукуй понял, что шутка работает, и начал использовать её по поводу и без. Тони публиковал видео, где Хабиб якобы готовит тирамису, шутил про «воскресные десерты» и обещал, что предоставит доказательства аномальной страсти Орла к сладкому. Как водится у Фергюсона, его юмор быстро стал бессмысленным и неинтересным, однако связка «Хабиб — тирамису» уже накрепко въелась в головы любителей ММА. Особенно полюбили мем многочисленные хейтеры Орла.

Впрочем, глупые шуточки не могут уничтожить наследие Хабиба. Непобедимый чемпион UFC, победитель Конора Макгрегора и владелец собственного промоушена — Нурмагомедову точно есть чем гордиться. При этом Орёл вовремя завершил карьеру и сейчас успешно строит собственную бизнес-империю. А вот Фергюсон, который так любит потешаться над Орлом, вынужден драться до сих пор, чтобы обеспечить семью. И постоянно проигрывает, улетая в страшные нокауты. Кто в итоге оказался более успешен?