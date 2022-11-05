Рамирес: сделаю всё возможное, чтобы причинить Биволу много боли

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) бросить вызов обладателю титула WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянину Дмитрию Биволу, заявил, что настроен на агрессивную борьбу.

«Именно таких боёв ждут болельщики – лучшие должны биться с лучшими. Не знаю, почему мне пришлось так долго ждать этого поединка. Но, несмотря на это, я рад оказаться здесь.

Я заберу пояс, без сомнений. Подготовлю и тело, и душу, чтобы чемпионский пояс стал моим. Думаю, я способен остановить Бивола. И сделаю всё возможное, чтобы причинить ему много боли», – сказал Рамирес в эфире DAZN.

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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: