Андре Уорд рассказал, как Рамиресу победить Бивола

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы и комментатор Андре Уорд высказался об ожидаемом титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоится сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Рамирес должен показать больше, чем мы привыкли видеть. В своём последнем бою он показал, что умеет боксировать. Он высокий и умеет боксировать. Ему нужно стать тем, кто пойдёт вперёд, будет угрожать ударом и кто будет готов принять урон, чтобы ответить.

Ему также стоит показать Биволу, что он умеет боксировать, потому что техничным боксёрам не нравится сталкиваться с себе подобными. Им нравится встречаться с однобокими парнями», – сказал Уорд в интервью ESPN.

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