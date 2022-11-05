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Бивол рассказал, поменялся ли его боксёрский стиль по сравнению с детскими боями

Бивол рассказал, поменялся ли его боксёрский стиль по сравнению с детскими боями
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) рассказал, чего ожидать от него в бою за защиту пояса с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Чего ожидать от меня после таких разнообразных действий в бою с Канело? Знаете, я посмотрел мой детский бой – кажется, 1998 года. Очень похожий стиль. А прошло более 20 лет. Я стремлюсь многое изменить, но Бивол всегда похож на себя. Просто хочу быть лучшей версией себя и показать все свои лучшие стороны. Считаю, если покажу это в бою с Рамиресом, то смогу победить», — приводит слова Бивола DAZN.

Отметим, что начало боя Бивола и Рамиреса — не ранее 00:00 мск. Ожидается, что боксёры выйдут на ринг после 1:00 мск. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.

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