Бивол рассказал, поменялся ли его боксёрский стиль по сравнению с детскими боями

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) рассказал, чего ожидать от него в бою за защиту пояса с мексиканцем Хильберто Рамиресом.



«Чего ожидать от меня после таких разнообразных действий в бою с Канело? Знаете, я посмотрел мой детский бой – кажется, 1998 года. Очень похожий стиль. А прошло более 20 лет. Я стремлюсь многое изменить, но Бивол всегда похож на себя. Просто хочу быть лучшей версией себя и показать все свои лучшие стороны. Считаю, если покажу это в бою с Рамиресом, то смогу победить», — приводит слова Бивола DAZN.



Отметим, что начало боя Бивола и Рамиреса — не ранее 00:00 мск. Ожидается, что боксёры выйдут на ринг после 1:00 мск. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?