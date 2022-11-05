Отдайте уже Биволу российский флаг! Абу-Даби плевать на запреты

Вот и настал тот самый «День Икс». Уже сегодня вечером знаменитый Дмитрий Бивол выйдет на очередную защиту своего чемпионского пояса в полутяжёлом весе по версии WBA. Соперник — мексиканец Хильберто Рамирес, на счету которого в два раза больше боёв, чем у россиянина. И почти в три раза больше нокаутов! Вдобавок 31-летний Рамирес никогда не проигрывал и уже был чемпионом мира, правда, в другой весовой категории. Всё говорит о том, что Бивола ждёт невероятное испытание. Но в этом и интерес!

Для тех, кто не знает или забыл, напомним, где смотреть бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Боксёрский вечер начнётся в Абу-Даби сегодня, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени. Трансляцию турнира начнёт в 23:50 Первый канал — приятно, что российские болельщики в кои-то веки смогут без проблем наблюдать за боем в прямом эфире. Бивол и Мартинес выйдут в ринг примерно в 1:00 мск, но тут точных цифр быть не может — всё зависит от того, как будут развиваться более ранние поединки.

Интриг в бою Бивола и Мартинеса множество, одна из которых — российский флаг и гимн. На данный момент неясно, сможет ли Дмитрий использовать национальные символы. Напомним, в результате политического давления Бивола лишили права выходить под своим флагом на схватку с Канело Альваресом. Вся «Ти-Мобайл Арена» в Неваде тогда была покрыта мексиканскими флагами, а вот поклонникам Бивола было попросту запрещено использовать любую символику. Мало того, Диме не разрешили даже выйти под песню Виктора Цоя. Впрочем, нашего соотечественника это не испугало — он вышел и разбил самодовольного Канело.

Теперь подобную процедуру нужно проделать с другим мексиканцем. Но хочется, чтобы сначала Биволу всё-таки разрешили российский флаг и гимн — это будет справедливо. Тем более что и сам боксёр этого желает: Дмитрий заявлял, что подсветка в виде флага Киргизии перед последним боем была лишь хитростью организаторов, сам он ничего подобного не просил. Бивол же чемпион мира и непобеждённый боксёр, всю жизнь выступающий в качестве россиянина. Почему он должен это скрывать?

Есть надежда, что в Абу-Даби всё будет иначе. В Объединённых Арабских Эмиратах к нашим спортсменам относятся весьма почтительно, в чём когда-то большую роль сыграл Хабиб Нурмагомедов. Вспомните хотя бы недавний UFC 280, где россиян представляли именно как россиян и абсолютно этого не стеснялись. Местные шейхи настолько влиятельны, что могут наплевать на любые запреты. Боксёрские ассоциации не скрывают, что настроены антироссийски, но ссориться с богатыми парнями из ОАЭ точно не хотят. И могут пойти навстречу по вопросу с флагом, пусть и скрепя сердце.

Бивол против Канело Фото: Al Bello/Getty Images

Да и кто, как не Бивол, должен выходить под российским флагом? У Дмитрия — корейские и молдавские корни, родился он в Кыргызстане, но именно Россия дала Дмитрию всё. Поэтому он и представляет нашу страну на протяжении всей своей карьеры, будучи наилучшим примером дружбы народов. Вдобавок арабский город Абу-Даби сейчас одна из главных точек в мире, где можно и даже нужно демонстрировать российский флаг на спортивной арене. Будем надеяться, что все факторы сойдутся и мы снова увидим наш триколор. Вместе, кстати, с гимном.