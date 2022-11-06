Дмитрий Бивол в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе WBA Super

Российский боксёр Дмитрий Бивол в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

Напомним, в Абу-Даби на стадионе «Этихад Арена» Бивол одержал победу над представителем Мексики Хильберто Рамиресом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Россиян продолжает оставаться непобеждённым. На счету Бивола 21 победа в 21 бою. 11 поединков россиянин завершал досрочно. Для мексиканца это поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал 44 победы в 44 поединках, 30 из которых были нокаутом.

В предыдущем бою Бивол также встречался с боксёром из Мексики — Саулем «Канело» Альваресом. Дмитрий победил его единогласным решением судей.