Бивол побил второго непобеждённого бойца в карьере

Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол одержал вторую победу над непобеждённым бойцом в карьере.

В Абу-Даби Бивол одержал победу над представителем Мексики Хильберто Рамиресом. Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

Мексиканец потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Ранее Рамирес одержал 44 победы в 44 боях, 30 из которых завершил нокаутом.

В 2016 году Бивол одержал первую победу над непобеждённым бойцом, сломив сопротивление представителя Доминиканской Республики Феликса Валеры.

Отметим, сам Бивол продлил победную серию в профессиональном ринге до 21 боя (11 из которых нокаутом). При этом россиянин не потерпел ни одного поражения.