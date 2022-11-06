Бивол побил второго непобеждённого бойца в карьере
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Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол одержал вторую победу над непобеждённым бойцом в карьере.
В Абу-Даби Бивол одержал победу над представителем Мексики Хильберто Рамиресом. Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой россиянина единогласным решением судей.
Мексиканец потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Ранее Рамирес одержал 44 победы в 44 боях, 30 из которых завершил нокаутом.
В 2016 году Бивол одержал первую победу над непобеждённым бойцом, сломив сопротивление представителя Доминиканской Республики Феликса Валеры.
Отметим, сам Бивол продлил победную серию в профессиональном ринге до 21 боя (11 из которых нокаутом). При этом россиянин не потерпел ни одного поражения.
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