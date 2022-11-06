Как же Бивол хорош! Разобрал на атомы громадного мексиканца

Бой Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса считался весьма ожидаемым, учитывая, что оба боксёра имели статус непобеждённых. Вдобавок россиянин совсем недавно устроил невероятную сенсацию, победив не кого-нибудь, а самого Сауля Альвареса! После громкого успеха Бивол заполучил долгожданный статус суперзвезды, следовательно, количество желающих встретиться с ним в ринге резко возросло. Первым повезло именно Рамиресу, идущему на красивом рекорде 44-0.

Впрочем, Хильберто всей карьерой заслужил титульный шанс. Мексиканец — классный нокаутёр с крепкой челюстью и отличной выносливостью. Вдобавок Рамирес в своё время уже носил чемпионский пояс, пусть и в другой весовой категории. Всё говорило о том, что Бивола ждёт сложнейшее испытание. С другой стороны, и Дмитрий совсем не прост — девять успешных защит титула дали россиянину невероятный опыт, которого точно не имелось у Рамиреса. В общем, поединок должен был стать невероятным.

Бивол вышел в ринг вместе с известным рэпером Бастой, который одновременно исполнял один из своих самых знаменитых треков — «Моя игра». Россиянин выглядел максимально сосредоточенным и начал поединок осторожно: тем не менее удары Дмитрия периодически доходили до цели. А вот здоровяк Рамирес на первых минутах казался немного неуклюжим, впрочем, удачные старты никогда не были его фишкой. В концовке первого раунда Хильберто поймал головой сразу несколько атак чемпиона.

После бодрого старта темп немного замедлился. Мексиканцу тоже удавались хорошие эпизоды, но Бивол, казалось, попадает в цель чуть чаще и плотнее. Главной целью Рамиреса был корпус чемпиона — претенденту явно хотелось замедлить Дмитрия, скорость которого была слишком высока. Впрочем, Бивол по традиции действовал осторожно и не лез на рожон, предпочитая искать идеальный момент для скоростных серий. Которые, кстати, проходили достаточно регулярно.

Однако отказать Хильберто в мастерстве тоже было нельзя. Он грамотно пользовался габаритами и демонстрировал боксёрскую мудрость. После четырёх раундов независимый арбитр от DAZN насчитал оценку 38-38: раз так думал эксперт, такой же логикой могли руководствоваться и судьи. Но пятый раунд Бивол забрал вчистую, как и шестой, где несколько раз Рамиреса серьёзно встряхнули. За чемпиона продолжали говорить точность и скорость, Дмитрий неуклонно следовал своему плану.

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При этом Бивол практически не отдавал инициативу, постоянно наступая и в прямом смысле отдавливая переднюю ногу мексиканца. В седьмом раунде Хильберто снова оказался на грани нокдауна и попытался зарубиться, от чего Бивол предусмотрительно отказался. В перерывах тренеры требовали от россиянина не расслабляться, утверждая, что судьи отдают претенденту раунд за раундом. Однако это выглядело простой перестраховкой: Дмитрий был заметно лучше, откровенно переигрывая Рамиреса.

Иногда Бивол брал небольшую паузу, разрывая дистанцию и отрабатывая в обороне. Потом чемпион возвращался и снова набирал точные удары и очки. В заключительных раундах Хильберто смелее шёл вперёд, понимая, что наверняка уступает по очкам. Однако Дмитрий неизменно встречал претендента жёсткими контратаками. Рамирес старался брать своё напором, чемпион ставил на интеллект и скорость. И грубая сила мексиканца почти всегда чуть-чуть, но уступала невероятной технике россиянина.

Так бой и закончился. Бивол провёл очередную превосходную схватку, использовав все свои сильные стороны. Рамирес тоже отработал на своём максимуме, проявив себя против Дмитрия намного лучше, чем великий Сауль Альварес. Однако чемпион должен был забирать уверенную победу судейским решением: так оно и получилось — Бивол выиграл единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). Дмитрий сохранил за собой пояс WBA, но что дальше? Реванш с Канело или долгожданная встреча с Артуром Бетербиевым?