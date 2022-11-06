Бивол — о победе над Рамиресом: бой прошёл хорошо, но я могу лучше

Российский боксёр Дмитрий Бивол, защитивший в четвёртый раз титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом, высказался о ходе поединка.
«Бой прошёл хорошо. Но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили», — сказал Бивол в ринге сразу после боя в ходе флеш-интервью.
Бой Бивола с Рамиресом состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), продлился все 12 раундов и завершился победой российского боксёра единогласным решением. Счёт судейских записок: 118-110, 117-111, 117-111. 31-летний мексиканец потерпел своё первое поражение в карьере. У Хильберто 44 победы, 30 из которых – нокаутом. До встречи с Биволом он завоевал статус обязательного претендента на титул в бою с кубинцем Юниески Гонсалесом (в декабре 2021-го), а в мае 2022-го защитил этот статус, нокаутировав немца Доминика Бёзеля.
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