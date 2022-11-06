Опубликованы судейские записки боя Бивол – Рамирес

Опубликованы судейские записки состоявшегося в Абу-Даби титульного поединка, в котором 31-летний российский боксёр Дмитрий Бивол защитил свой пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA в противостоянии с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). Фактически на протяжении всего боя Бивол лидировал по общему счёту в карточке каждого судьи. Стэнли Христодулу отдал Рамиресу три раунда – второй, восьмой и десятый. Жан Роберт Лэйн засчитал в пользу мексиканца шестой и десятый раунды, а Павел Кардини – седьмой, восьмой и десятый раунды.
На счету Бивола теперь 21 победа подряд, в том числе 11 – нокаутом. В предыдущем поединке, в ночь на 8 мая этого года, российский боксёр одержал победу над Саулем Альваресом также в 12 раундах.
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