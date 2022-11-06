«Работу мы сделали, пояс – с нами». Бивол обратился к болельщикам

Российский боксёр Дмитрий Бивол записал видео после защиты титула в поединке с ранее непобеждённым (44-0) мексиканцем Хильберто Рамиресом, в котором поблагодарил болельщиков и отметил, что уже ожидает новых вызовов.
«Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто за меня болел, кто переживал и поддерживал. Работу мы сделали. Пояс – с нами. Ждём дальнейших, новых вызовов. Всем спасибо за поддержку и за поздравления!» – сказал Дмитрий на фоне флагов России и Киргизии, продемонстрировав на камеру чемпионский пояс.
Бивол одержал победу в бою с Рамиресом в ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу представителю России. Для Дмитрия это четвёртая защита титула чемпиона мира в полутяжёлом весе WBA Super.
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