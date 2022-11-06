«Понимаю, как здесь всё устроено». Бивол высказался о возможном реванше с Канело

Российский боксёр Дмитрий Бивол, защитивший в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом чемпионский пояс в полутяжёлом весе по версии WBA, высказался о своём следующем сопернике. В частности, он прокомментировал возможность реванша с Саулем Альваресом, которого он победил в мае этого года.



«Я – парень, у которого есть мечта. Но умом понимаю, как здесь всё устроено. Я предпочитаю драться за пояса. Если у меня такой возможности не будет, то через четыре-пять месяцев можно провести ещё один бой [с Канело]. Но это зависит не только от меня. Хотя это тоже интересный поединок. Запомните, полутяжёлый вес – это мой вес», – сказал Бивол во флеш-интервью после боя с Рамиресом.



По итогам 12-раундового боя в Абу-Даби судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (118-110, 117-111, 117-111). Россиянин в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе WBA Super.