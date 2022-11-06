Цзю прокомментировал победу Бивола над Рамиресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о победе российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.



«Хорошая победа против сильного соперника. Я очень рад за Диму. Отработал здорово: по моим подсчётам было так — 117:111», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Напомним, Дмитрий Бивол одержал победу над Хильберто Рамиресом единогласным решением судей по итогам 12 раундов и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.



Таким образом, Бивол остаётся непобеждённым боксёром. В профессиональной карьере на его счету 21 победа, из которых 11 нокаутом. Рамирес, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.