Цзю прокомментировал победу Бивола над Рамиресом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о победе российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Хорошая победа против сильного соперника. Я очень рад за Диму. Отработал здорово: по моим подсчётам было так — 117:111», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Дмитрий Бивол одержал победу над Хильберто Рамиресом единогласным решением судей по итогам 12 раундов и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.
Таким образом, Бивол остаётся непобеждённым боксёром. В профессиональной карьере на его счету 21 победа, из которых 11 нокаутом. Рамирес, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.
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