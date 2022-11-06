Владимир Хрюнов: бой Бивола и Рамиреса — украшение истории мирового бокса

Известный промоутер Владимир Хрюнов назвал «украшением истории мирового бокса» бой между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Бой Бивола с Рамиресом — один из лучших среди титульных, который провёл российский боксёр. Сочетание всего лучшего, что было в российской и советской школе бокса. Временами это были Костя Цзю и Олег Саитов. Это действительно фантастическая работа самого боксёра и его тренера — великого Машьянова. Я очень рад и считаю, что этот бой был украшением истории мирового бокса», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дмитрий Бивол одержал победу над Хильберто Рамиресом единогласным решением судей по итогам 12 раундов и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.