Переиграет и уничтожит. Такой Бивол превратит Бетербиева в боксёрскую грушу

Минувшей ночью Дмитрий Бивол в очередной раз защитил свой чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе. Соперник был невероятно опасен: здоровенный мексиканец Хильберто Рамирес с рекордом 44-0 и опытом чемпионских поединков во втором среднем весе. Оскар де ла Хойя, Абель Санчес и Андре Уорд уверяли, что россиянин наверняка проиграет более голодному и мощному сопернику. Но случилось иначе — Бивол остался чемпионом мира, без вариантов одолев Рамиреса единогласным судейским решением.

Но намного важнее было, как именно победил Дмитрий. Наш соотечественник выдал просто невероятный бой, не оставив топовому сопернику вообще никаких шансов. Скорость, выносливость, интеллект — Бивол выглядел фактически идеальным боксёром. Да, нокаутирующего удара мы не увидели, мексиканец даже ни разу не упал в нокдаун. Но с таким превосходством можно и не думать о нокауте: даже «заряженные» судьи были бы вынуждены отдать победу Биволу.

За исключением отсутствия «пушек» в руках, у Димы невозможно обнаружить хоть какие-то недостатки. Лазерная точность — есть, бесконечный бензобак — на месте, невероятная защита тоже присутствует. Дистанция в 12 раундов идеально подходит Биволу: после трёх раундов раскачки он медленно, но верно забирает инициативу у любого оппонента. Сейчас Дмитрий вышел на пик своей формы: только подумайте, он уверенно разобрался с двумя элитными мексиканцами, включая самого Канело!

Дмитрий Бивол Фото: Francois Nel/Getty Images

Следующей целью Бивола будет звание абсолютного чемпиона мира. Да, перед этим россиянин вполне может провести реванш с Альваресом, чтобы заработать: нет никаких сомнений, что рыжебородый миллионер снова покинет арену с грустным лицом. А потом Дмитрий неизбежно подерётся с Артуром Бетербиевым, который удерживает в руках сразу три чемпионских титула. Бивол признаёт, что деньги для него важны, но наследие — ещё важнее. А что может быть круче, чем звание абсолютного чемпиона?

Есть ощущение, что у Бетербиева практически не будет шансов против нынешнего Бивола. Артур — великий боксёр, нокаутировавший всех соперников в своей карьере. В кулаках чеченского канадца настолько невероятная мощь, что ему хватит одного удара, чтобы свалить любого оппонента, включая и Бивола. Но Артур может банально не дотянуться до челюсти своего соотечественника. Дмитрий слишком быстр, слишком техничен и хитёр для Бетербиева. Который к тому же неумолимо стареет.

Да, пока возраст внешне не сказывается на Артуре. В профессиональной карьере он дрался не слишком часто, что позволило сохранить ресурсы организма. Но в январе Бетербиеву стукнет уже 38 лет — критический возраст даже для полутяжеловеса. Чем позже состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира, тем выше будет вероятность, что годы Артура всё-таки начнут брать своё. А вот 31-летний Бивол, напротив, находится на пике и может ждать сколько угодно. Дмитрию нужны титулы Бетербиева — и он наверняка сможет их отобрать.