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Энтони Джошуа высказался о победе Бивола над Рамиресом

Энтони Джошуа высказался о победе Бивола над Рамиресом
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа оценил победу российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Бивол продолжал делать то, что делал с первой до последней минуты. Он хороший боец, очень дисциплинирован. Могу ли я взять что-то для себя, смотря за боями Бивола? Да, смотреть со стороны здорово. Я нечасто посещаю боксёрские вечера, но могу там многому научиться. Так что можно сказать, что я фанат, который сидит и советует бросать джеб. Можно многое взять, смотря со стороны», — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Intu Boxing.

Дмитрий Бивол одержал победу над Хильберто Рамиресом единогласным решением судей и защитил чемпионский титул в полутяжёлом весе по версии WBA Super.

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