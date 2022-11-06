Энтони Джошуа высказался о победе Бивола над Рамиресом
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа оценил победу российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Бивол продолжал делать то, что делал с первой до последней минуты. Он хороший боец, очень дисциплинирован. Могу ли я взять что-то для себя, смотря за боями Бивола? Да, смотреть со стороны здорово. Я нечасто посещаю боксёрские вечера, но могу там многому научиться. Так что можно сказать, что я фанат, который сидит и советует бросать джеб. Можно многое взять, смотря со стороны», — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Intu Boxing.
Дмитрий Бивол одержал победу над Хильберто Рамиресом единогласным решением судей и защитил чемпионский титул в полутяжёлом весе по версии WBA Super.
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