«Доволен на 70%». Бивол объяснил, почему не оценил на максимум бой с Рамиресом

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) оценил своё выступление в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-1, 30 KO), который состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (118-110, 117-111 и 117-111), одолев четвёртого чемпиона мира в карьере.

«Я доволен на 70%. Потому что понимаю, что мог быть лучше. Не скажу, что я сделал что-то неправильно. Я просто мог выбрасывать больше ударов и быть более агрессивным. Но так или иначе я рад», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о победе Бивола.

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