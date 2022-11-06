«В следующий раз я выброшу полотенце». Бивол рассказал, как отец ставил ему защиту
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) признался, что его отец внёс серьёзный вклад в становление его стиля, в рамках которого он уделяет большое внимание защитным действиям.
«Вы знаете, почему я так много думаю о защите? Когда я был ребёнком, отец привёл меня в бокс. И каждый раз, когда я хотел драться и пропускал удары в ринге, мой отец разговаривал со мной, кричал на меня.
Он говорил мне: «Если в следующем бою ты будешь пропускать удары, то я выброшу полотенце. Мне не нужен ребёнок, который пропускает удары». Я думаю о защите с детства», – сказал Бивол на послематчевой пресс-конференции.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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