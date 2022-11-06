Энди Руис назвал главную ошибку Рамиреса в бою с Биволом
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался о титульном поединке полутяжеловесов Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса, который состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (118-110, 117-111 и 117-111), нанеся Рамиресу дебютное поражение в карьере.
«Я считаю, что бой получился отличным. Бивол сделал свою работу. Зурдо нужно было сильнее прессинговать, а не боксировать на задней ноге. Ему нужно было оказывать на Бивола давление и ломать его. И я считаю, что это должен был быть план на бой – ломать его с самого начала и выбрасывать комбинации», – сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
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