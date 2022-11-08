Мераб Двалишвили обошёл Петра Яна в рейтинге UFC

Обновился рейтинг UFC. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили в рейтинге легчайшего веса обошёл россиянина Петра Яна.
В обновлённом рейтинге Пётр Ян опустился на одну строчку и расположился на треьем месте рейтинга своей весовой категории. Мераб Двалишвили поднялся на одну строчку и занимает второе место рейтинга.
Напомним, Пётр в последнем поединке встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
Мераб Двалишвили последний бой провёл на турнире на UFC 278, где ему противостоял бразилец Жозе Альдо. Грузинский спортсмен праздновал победу единогласным решением судей.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями
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