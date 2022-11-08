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Новичок UFC: не знаю, как Адесанья помешает мне финишировать его сабмишеном

Новичок UFC: не знаю, как Адесанья помешает мне финишировать его сабмишеном
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Американский боец смешанных единоборств, новичок UFC Бо Никал высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Исраэль просто убийца на ногах. Он может нокаутировать любого, у него потрясающий удар. Каждый раз, когда вы идёте в бой, есть риск быть нокаутированным. Это действительно единственная причина, по которой я могу ему проиграть.

Нет ни единого шанса, что Исраэль будет держать дистанцию и разбирать меня на части в течение четырёх-пяти раундов. В какой-то момент я схвачу его и уложу на канвас. Он никогда не дрался с сильными борцами. Я правда не знаю, как он помешает мне перевести бой в партер и закончить всё сабмишеном», — приводит слова Никала MMAJunkie.

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