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«Будто борется со старшеклассниками». Новичок UFC — о навыках Хамзата Чимаева

«Будто борется со старшеклассниками». Новичок UFC — о навыках Хамзата Чимаева
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Американский боец смешанных единоборств, новичок UFC Бо Никал поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Когда я смотрю на его рестлинг, то вижу, что он, по сути, 25-летний мужчина, который борется со старшеклассниками в Швеции. Особо и говорить нечего.

Пошли — я готов. Я готов к бою с ним хоть сейчас. Мой рост 6 футов 1 дюйм, а вес 205 фунтов. Я бы действительно хотел такого противостояния. В ММА он дольше меня и в рейтингах немного выше, чем я. Но без сомнения, в какой-то момент мы должны встретиться», — приводит слова Никала MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:

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