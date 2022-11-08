«Будто борется со старшеклассниками». Новичок UFC — о навыках Хамзата Чимаева

Американский боец смешанных единоборств, новичок UFC Бо Никал поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Когда я смотрю на его рестлинг, то вижу, что он, по сути, 25-летний мужчина, который борется со старшеклассниками в Швеции. Особо и говорить нечего.

Пошли — я готов. Я готов к бою с ним хоть сейчас. Мой рост 6 футов 1 дюйм, а вес 205 фунтов. Я бы действительно хотел такого противостояния. В ММА он дольше меня и в рейтингах немного выше, чем я. Но без сомнения, в какой-то момент мы должны встретиться», — приводит слова Никала MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой: