Кейн Веласкес освобождён под залог в размере $ 1 млн в ожидании суда

40-летний американский бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес отправится домой впервые за восемь месяцев после того, как ему был предоставлен залог в преддверии суда по нескольким обвинениям, включая умышленное покушение на убийство. Об этом сообщает MMA Figthing.
Веласкес провёл последние два дня в здании суда округа Санта-Клара (Калифорния) на предварительном слушании, где его адвокат Марк Герагос и прокурор Аарон Френч встретились лицом к лицу с несколькими вызванными свидетелями. Два отдельных ходатайства также были представлены председательствующему судье Артуру Боканегра.
Боканегра утверждал, что Веласкесу всё ещё следует предъявить обвинение в преднамеренном покушении на убийство после того, как 28 февраля он якобы отправился в погоню на высокой скорости и произвёл несколько выстрелов из пистолета по автомобилю, в котором находился Гарри Гуларте, которого обвиняют в сексуальном насилии над сыном Веласкеса в детском саду, которым руководит его мать Патриция.
Тем не менее, Боканегра удовлетворил второе ходатайство, поданное Герагосом, о том, чтобы разрешить освободить Веласкеса под залог до суда, следующее судебное заседание которого назначено на 21 ноября в 9 часов утра по североамериканскому времени.
В качестве условий для его освобождения Веласкес должен будет заплатить $ 1 млн наличными под залог и подвергнуться домашнему аресту с GPS-мониторингом, что означает, что он не может покидать свое основное место жительства за пределами разрешений, установленных судом.
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