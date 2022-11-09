Костя Цзю заявил, что лично хочет узнать у президента WBC причину исключения россиян

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о том, что он хотел бы лично поговорить с президентом WBC Маурисио Сулейманом.
«Я пока ничего не знаю об исключении. То, что я прочитал, — мне этого недостаточно. Я завтра утром по Мексике выйду на связь с Сулейманом (президентом WBC. — Прим. «Чемпионата»). Узнаю у него лично, почему так получилось и в чём проблема. Я хочу понять ситуацию и причину», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в феврале четыре ведущие боксёрские организации — Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирный боксёрский совет (WBC), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) — сообщили о том, что не будут признавать и утверждать поединки на территории Российской Федерации. Совсем недавно WBC объявила, что исключит всех российских боксёров из своего рейтинга.
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