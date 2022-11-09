Бивол дал категоричный ответ по поводу боя с Энтони Джошуа
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о потенциальном переходе в тяжёлый вес.
«Тяжёлый вес? Я не тяжеловес. Между тяжеловесом и полутяжеловесом есть ещё и крузервейт. Это стало бы большим скачком. Хотите, чтобы я дрался с Энтони Джошуа? Нет-нет», – сказал Бивол на канале Behind The Gloves в YouTube.
Бивол является непобеждённым боксёром. В последнем бою он встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом, который до этого поединка также не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
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