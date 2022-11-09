«Скоро будут хорошие новости». Ислам Махачев пообещал анонс следующего боя

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил в социальных сетях, что готовится объявить о следующем выступлении.

«Скоро будут хорошие новости», – написал боец.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в конце октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), Махачев «задушил» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и стал новым обладателем титула, после чего в организации объявили, что намерены свести его с чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг) Алексом Волкановски. Ожидается, что поединок состоится в феврале на родине австралийца.

Ранее в интервью Махачев объяснил, почему у многих бойцов UFC необходимо забрать чёрные пояса по джиу-джитсу.

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