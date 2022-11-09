«Скоро будут хорошие новости». Ислам Махачев пообещал анонс следующего боя
Поделиться
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил в социальных сетях, что готовится объявить о следующем выступлении.
«Скоро будут хорошие новости», – написал боец.
Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в конце октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), Махачев «задушил» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и стал новым обладателем титула, после чего в организации объявили, что намерены свести его с чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг) Алексом Волкановски. Ожидается, что поединок состоится в феврале на родине австралийца.
Ранее в интервью Махачев объяснил, почему у многих бойцов UFC необходимо забрать чёрные пояса по джиу-джитсу.
Махачев показал, как борется с Кормье:
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
18:50
-
18:39
-
18:24
-
18:13
-
17:34
-
16:47
-
16:01
-
14:48
-
14:47
-
13:52
-
13:49
-
13:08
-
12:46
-
11:48
-
11:20
-
11:11
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:30
-
10:20
-
09:51
-
04:28
-
01:22
-
00:49
-
00:22
- 8 ноября 2022
-
23:31
-
22:41
-
22:31
-
22:23
-
21:44
-
21:25
-
20:30
-
20:21
-
19:25
Партнерский контент