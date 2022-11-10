«Покажу ему русский дух». Александр Емельяненко хочет подраться с Джейком Полом

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хочет провести бой с американским видеоблогером и боксёром Джейком Полом.



«Будет ли миру интересен мой бой с Полом? Фамилия Емельяненко – это бренд смешанных единоборств. Её знает как молодёжь, так и взрослое поколение. Джейк Пол — блогер, а не спортсмен. А его бои попахивают подставой. Я готов показать ему настоящую русскую силу, русский дух», — сказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.



Джейк Пол в своём последнем бою одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой. Всего у Пола шесть боксёрских поединков и шесть побед в них.



Александр Емельяненко в последнем поединке проиграл нокаутом Вячеславу Дацику.

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