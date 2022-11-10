«Получит апперкот за всех болельщиков». Александр Емельяненко — о возможном бое с Дзюбой

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о возможном поединке с экс-форвардом сборной России по футболу Артёмом Дзюбой.
«У Дзюбы есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе. Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся: чтобы простоять, надеяться выбросить удар какой-то. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.
У Дзюбы нет абсолютно никаких шансов против меня. Всё равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его. Но, если предложат с ним бой, согласимся. Популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну и за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — заявил Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.
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