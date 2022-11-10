Веласкес сделал первое заявление после освобождения под залог

40-летний американский бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес прокомментировал своё освобождение под залог.
«Я просто счастлив. Готов вернуться домой, к любимым людям – семье, друзьям.
Просто спасибо всем, кто меня поддержал. Люблю вас всех. Постараюсь быть лучше как человек, делать добрые дела и обернуть эту ужасную ситуацию на пользу. Вместе с семьёй мы сделаем это», — приводит слова Веласкеса MMA News.
Веласкес провёл последние два дня в здании суда округа Санта-Клара (Калифорния) на предварительном слушании, где его адвокат Марк Герагос и прокурор Аарон Френч встретились лицом к лицу с несколькими вызванными свидетелями. Два отдельных ходатайства также были представлены председательствующему судье Артуру Боканегре.
Условия освобождения Веласкеса – $ 1 млн наличными в качестве залога и домашний арест с GPS-мониторингом, что означает, что он не может покидать своё основное место жительства в соответствии с запретами, установленными судом.
- 10 ноября 2022
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
14:59
-
14:51
-
14:29
-
13:57
-
13:56
-
13:44
-
12:53
-
12:44
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:23
-
10:21
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:05
-
07:04
-
00:59
-
00:43
-
00:27
- 9 ноября 2022
-
23:59
-
23:53
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:04
-
20:59
-
20:59
-
20:43