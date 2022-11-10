Веласкес сделал первое заявление после освобождения под залог

40-летний американский бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес прокомментировал своё освобождение под залог.

«Я просто счастлив. Готов вернуться домой, к любимым людям – семье, друзьям.



Просто спасибо всем, кто меня поддержал. Люблю вас всех. Постараюсь быть лучше как человек, делать добрые дела и обернуть эту ужасную ситуацию на пользу. Вместе с семьёй мы сделаем это», — приводит слова Веласкеса MMA News.

Веласкес провёл последние два дня в здании суда округа Санта-Клара (Калифорния) на предварительном слушании, где его адвокат Марк Герагос и прокурор Аарон Френч встретились лицом к лицу с несколькими вызванными свидетелями. Два отдельных ходатайства также были представлены председательствующему судье Артуру Боканегре.

Условия освобождения Веласкеса – $ 1 млн наличными в качестве залога и домашний арест с GPS-мониторингом, что означает, что он не может покидать своё основное место жительства в соответствии с запретами, установленными судом.